Forte scossa di terremoto a Taiwan: dati INGV

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 si è verificata alle ore 11:45:30 del 6 maggio 2024 a Taiwan. L’epicentro è stato localizzato a ridosso della costa orientale a circa 30 km da Hualien City. Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 9.4 km.

In base alle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, ma non dovrebbero esserci danni di rilievo.

I valori di magnitudo, epicentro e ipocentro rappresentano una prima stima con i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Eventuali nuove analisi potrebbero far variare leggermente tali stime.