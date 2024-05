Meteo BARI, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Meteo Bari prossimi giorni 7 Maggio, 8 Maggio, 9 Maggio: precipitazioni e nuvole in arrivo

Il tempo a Bari nei prossimi giorni sarà caratterizzato da un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di precipitazioni e nuvolosità che influenzeranno le giornate di Martedì, Mercoledì e Giovedì.

Martedì, 7 Maggio 2024

Durante le prime ore del mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature che si attesteranno attorno ai 16-17°C. Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà leggermente e si verificheranno nubi sparse, tuttavia le temperature saliranno fino a raggiungere i 22-23°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità sarà più marcata, ma senza precipitazioni significative, mentre il vento soffierà da est con intensità di 10-15 km/h. Le condizioni rimarranno simili anche al tramonto, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C e una leggera diminuzione dell’umidità.

Mercoledì, 8 Maggio 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da un cielo coperto con nubi sparse durante le prime ore del mattino e temperature intorno ai 16-17°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà e si verificheranno precipitazioni deboli, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 18-19°C. Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno leggermente, mentre il vento soffierà da nord con intensità variabile tra 10 e 20 km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche al calare del sole, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C e umidità elevata.

Giovedì, 9 Maggio 2024

Giovedì sarà una giornata caratterizzata da precipitazioni continue, con piogge deboli che si protrarranno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 16-19°C, mentre l’umidità sarà elevata. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra 10 e 20 km/h. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa rimarrà costante, con poche variazioni nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di precipitazioni e nuvolosità nei prossimi tre giorni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle condizioni meteorologiche in evoluzione.