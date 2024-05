Meteo Brescia, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Meteo Brescia prossimi giorni 7 Maggio, 8 Maggio, 9 Maggio: piogge e schiarite alternate

Diamo uno sguardo alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia. Martedì 7 Maggio, i cieli saranno prevalentemente coperti con nubi sparse e piogge deboli durante le prime ore della giornata. Le temperature oscilleranno intorno ai 14-18°C con un’umidità variabile tra il 70% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da est-sudest con velocità comprese tra i 2 e i 12 km/h. Queste condizioni meteorologiche si manterranno costanti per gran parte della giornata, con una leggera attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio.

Mercoledì 8 Maggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo. La pioggia debole caratterizzerà le prime ore del giorno, con temperature che si manterranno attorno ai 12-20°C e umidità tra il 63% e il 97%. Nel corso della mattinata le precipitazioni diminuiranno gradualmente, lasciando spazio a schiarite e a un cielo poco nuvoloso. Il vento avrà una direzione prevalente da ovest-nordovest, con intensità compresa tra 5 e 9 km/h. Nel pomeriggio, è prevista una leggera ripresa delle deboli piogge, mentre la sera il cielo si presenterà nuovamente poco nuvoloso.

Giovedì 9 Maggio, il meteo a Brescia sarà caratterizzato da condizioni stabili e un cielo prevalentemente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 21°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 52-92%. Il vento avrà una direzione variabile tra nord-nordest e ovest-sudovest, con intensità compresa tra 0 e 6 km/h. La giornata sarà caratterizzata da un clima piacevole e dalla presenza di sole per la maggior parte del tempo.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia indicano un inizio con piogge e nubi per poi lasciare spazio a schiarite e condizioni più stabili. Si consiglia di essere preparati per le piogge del martedì, ma di non perdere l’occasione di godersi il bel tempo previsto per mercoledì e giovedì. Restate aggiornati sulle previsioni locali per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo.