Meteo Napoli, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Meteo Napoli prossimi giorni 7 Maggio, 8 Maggio, 9 Maggio: precipitazioni in arrivo con temperature variabili

Le previsioni meteo per Napoli nei prossimi giorni indicano l’arrivo di un periodo variabile caratterizzato da precipitazioni e temperature mutevoli. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteorologiche per ciascuna giornata.

Martedì, 7 Maggio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperatura intorno ai 11°C. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, mantenendo temperature miti che raggiungeranno i 21°C. Il vento soffierà da direzione S-SW con velocità variabile tra 1 e 12 km/h. L’umidità sarà intorno al 53% al mattino e aumenterà fino al 66% nel pomeriggio.

Mercoledì, 8 Maggio 2024

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 11°C, ma nel corso della mattinata il cielo si coprirà sempre più. Nel tardo mattino inizieranno precipitazioni deboli che si intensificheranno nel pomeriggio, con temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C. Il vento sarà prevalentemente orientato da NE a SE con velocità tra 3 e 9 km/h. L’umidità raggiungerà il 97% durante le precipitazioni.

Giovedì, 9 Maggio 2024

Il cielo sarà coperto fin dalle prime ore del giorno, con piogge deboli che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 20°C. Il vento soffierà principalmente da direzione N-NW con velocità compresa tra 2 e 6 km/h. L’umidità sarà elevata a causa delle precipitazioni, ma si attenuerà nel tardo pomeriggio. La giornata si concluderà con un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite e una lieve diminuzione dell’umidità.

In conclusione, la città di Napoli si prepara ad affrontare una fase di instabilità atmosferica con piogge e cieli nuvolosi, alternate a brevi periodi di sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche in costante aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni.