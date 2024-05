Meteo Padova, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Meteo Padova prossimi giorni 07 Maggio, 08 Maggio, 09 Maggio:

Le previsioni meteo per Padova indicano un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Martedì 07 Maggio, il cielo sarà prevalentemente coperto con piogge diffuse durante la mattinata e il primo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 14-17°C con un’umidità che oscillerà tra il 91% e il 98%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media di 2-9 km/h. L’andamento meteo prevede un miglioramento nel tardo pomeriggio e verso sera, con il cielo che si schiarirà e le precipitazioni diminuiranno.

Mercoledì 08 Maggio, il cielo sarà nuvoloso al mattino, ma nel corso della giornata si prevede un progressivo miglioramento con un cielo poco nuvoloso e temperature in aumento fino ai 22°C. L’umidità diminuirà gradualmente raggiungendo il 54% nel primo pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente orientato da nord a est con una velocità compresa tra 2 e 8 km/h. La sera si presenterà stabile e serena con un’umidità intorno al 54-60%.

Giovedì 09 Maggio, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo poco nuvoloso al mattino, che si trasformerà in un sereno nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 23°C con un’umidità che si manterrà attorno al 44-75%. Il vento tenderà a diminuire di intensità, provenendo principalmente da est-nordest con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h. La serenità sarà la caratteristica predominante della giornata, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto e momenti di relax.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano un inizio settimana instabile, con piogge e nuvole dominate, ma seguito da un netto miglioramento che porterà condizioni meteorologiche più stabili e serene. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e adattare le attività in base alle condizioni atmosferiche previste per godere al meglio di queste giornate.