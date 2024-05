Meteo Parma, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Meteo Parma prossimi giorni 7 Maggio, 8 Maggio, 9 Maggio: maltempo con piogge diffuse e poi sereno

Le previsioni meteo per Parma indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Martedì 7 Maggio, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da piogge diffuse, con precipitazioni che inizieranno nel corso della notte e si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 12-18°C, con un’umidità elevata che raggiungerà punte del 98% durante la notte. I venti soffieranno principalmente da direzioni sud-ovest e nord-est, con velocità variabili tra 0 e 6 km/h.

Previsioni dettagliate per Martedì 7 Maggio

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci aspettiamo piogge deboli che diventeranno più intense verso la metà della mattinata, perdurando fino al primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, le precipitazioni si diradiranno, lasciando spazio a un cielo nuvoloso. Le temperature saranno comprese tra 12.4°C e 18°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. L’umidità sarà costantemente alta, mentre i venti varieranno la loro direzione da sud-ovest a nord-est mantenendo una velocità moderata.

Previsioni dettagliate per Mercoledì 8 Maggio

Mercoledì 8 Maggio, le piogge continueranno ad interessare la città, seppur con minore intensità rispetto alla giornata precedente. Le precipitazioni saranno presenti durante la notte e le prime ore del mattino, per poi diradarsi progressivamente nel corso della giornata. Nel tardo pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso, ma senza piogge. Le temperature oscilleranno tra 12°C e 21.9°C, con un marcato aumento nel corso della giornata. L’umidità diminuirà gradualmente, mentre i venti soffieranno principalmente da direzione nord-ovest e nord-est, con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h.

Previsioni dettagliate per Giovedì 9 Maggio

Giovedì 9 Maggio, assisteremo a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni. Le temperature saranno in aumento, raggiungendo punte di 21.9°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera. L’umidità sarà in diminuzione costante, garantendo una sensazione di maggiore comfort. I venti soffieranno principalmente da direzione est, con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma nei prossimi giorni prevedono un inizio con piogge diffuse per poi lasciare spazio a condizioni atmosferiche più stabili e all’arrivo del sereno. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.