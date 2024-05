Meteo Perugia, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Meteo Perugia prossimi giorni 7 Maggio, 8 Maggio, 9 Maggio: previsioni dettagliate

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano condizioni variabili con possibili precipitazioni e temperature in lieve aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Martedì, 7 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con umidità intorno al 80%. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C con venti leggeri provenienti da sud-sud-ovest. Verso le 10:00, è prevista una debole pioggia che continuerà fino al pomeriggio, accompagnata da un aumento della velocità del vento. Le temperature oscillano intorno ai 14-17°C con venti provenienti da sud-sud-ovest. Nel tardo pomeriggio e sera, la pioggia persiste con temperature in diminuzione attorno ai 12°C e umidità elevata.

Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da copertura nuvolosa, precipitazioni e temperature moderate con venti provenienti da sud-sud-ovest.

Mercoledì, 8 Maggio 2024

Durante le prime ore del mercoledì, il cielo si presenterà nuvoloso con umidità superiore al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C con venti leggeri provenienti da sud. Verso le 10:00, è prevista una debole pioggia che continuerà fino al pomeriggio. Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili con piogge deboli e temperature in aumento intorno ai 18-19°C, con venti provenienti da est-nord-est.

Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà nuvoloso con umidità elevata, temperature intorno ai 14°C e venti provenienti da nord-est.

Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da copertura nuvolosa e precipitazioni deboli, con temperature in aumento nel pomeriggio e venti provenienti da est-nord-est.

Giovedì, 9 Maggio 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà nuvoloso con umidità intorno all’85%. Le temperature si manterranno intorno ai 12-13°C con venti moderati provenienti da nord-nord-est. Durante la mattinata, le nuvole rimarranno predominanti con umidità elevata e venti provenienti da nord-est.

Nel pomeriggio, è prevista una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa, con condizioni di sereno e temperature intorno ai 16-17°C, accompagnate da venti da nord-est. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sarà sereno con temperature in diminuzione attorno ai 11-12°C e venti leggeri provenienti da nord-nord-est.

Complessivamente, la giornata sarà caratterizzata da una progressiva diminuzione delle nuvole, condizioni di sereno nel pomeriggio e temperature in aumento, con venti provenienti da nord-est.