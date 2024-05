Meteo Roma, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Previsioni Meteo per Roma:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma mostrano un’evoluzione del tempo con variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 7 Maggio 2024:

Durante la mattina e il primo pomeriggio, il cielo sarà coperto da nubi sparse con un’umidità che varia tra l’80% e il 74%. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C. Nel tardo pomeriggio, sono previste piogge deboli con temperature che scenderanno gradualmente a 15°C. La pioggia persiste fino alla sera, quando il cielo si sgombera e la temperatura si attesta intorno ai 14°C. Il vento soffierà da direzione sud con una velocità media che varia tra i 16 e i 19 km/h.

Mercoledì, 8 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e un’umidità del 95%, con temperature intorno ai 13-14°C. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, e si prevede che le piogge deboli inizieranno intorno alle ore 12:00 e continueranno fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C durante la giornata, con un’umidità che oscillerà tra il 65% e il 89%. Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, e la pioggia si attenuerà. La sera sarà nuvolosa con temperature intorno ai 15°C. Il vento sarà prevalentemente da direzione sud con una velocità compresa tra 0 e 7 km/h.

Giovedì, 9 Maggio 2024:

Durante la notte e la mattina, il cielo sarà coperto da nubi sparse con un’umidità che varia tra il 92% e il 78%. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15°C. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà coperto con un’umidità che diminuirà gradualmente fino al 52%. Le temperature aumenteranno fino a toccare punte di 24°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si manterrà coperto con una leggera diminuzione della temperatura. Il vento soffierà da direzione nord con una velocità che varierà tra i 12 e i 18 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma indicano variazioni significative delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge deboli e temperature in diminuzione. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche per adattare al meglio le attività quotidiane alle condizioni atmosferiche.