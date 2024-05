Meteo Torino, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Meteo per Martedì, 07 Maggio 2024

Per martedì, il tempo a Torino sarà caratterizzato da piogge deboli per gran parte della giornata. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, ci si aspetta un cielo grigio e nuvoloso con precipitazioni costanti, con temperature che oscilleranno tra i 12.1°C e i 13.9°C. L’umidità rimarrà elevata intorno al 90% mentre il vento soffierà da nord-est con una velocità media compresa tra i 5 e i 10 km/h.

Meteo per Mercoledì, 08 Maggio 2024

Mercoledì, la situazione meteorologica a Torino migliorerà notevolmente. Dopo una notte con piogge deboli, il cielo si schiarirà gradualmente e le nuvole spariranno completamente, lasciando spazio a un cielo sereno e temperature in aumento. Durante la giornata, le temperature oscilleranno tra i 9°C e i 23°C, con un calo dell’umidità al di sotto del 50%. Il vento sarà debole e proveniente principalmente da direzione sud-ovest e ovest.

Meteo per Giovedì, 09 Maggio 2024

Giovedì, il tempo a Torino sarà favorevole con un cielo prevalentemente sereno per l’intera giornata. Le temperature raggiungeranno un massimo di 23.5°C nel pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-50%. Il vento sarà generalmente debole, proveniente da varie direzioni, ma non supererà i 6 km/h. Queste condizioni meteo offriranno un’ottima occasione per godere di una giornata soleggiata e piacevole.