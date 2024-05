Meteo Trento, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Martedì, 7 Maggio 2024

Oggi a Trento ci attendono condizioni meteorologiche variabili con copertura nuvolosa per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori compresi tra 10.9°C e 16.5°C. Verso metà mattina è prevista una debole pioggia che potrebbe prolungarsi fino al primo pomeriggio, accompagnata da un lieve aumento della velocità del vento proveniente da direzioni variabili. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni continueranno, ma si attenueranno gradualmente. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si libererà parzialmente, mantenendo comunque una copertura nuvolosa. L’umidità si manterrà costante intorno al 78%, con venti leggeri che non supereranno i 3 km/h.

Mercoledì, 8 Maggio 2024

Domani a Trento avremo una giornata inizialmente poco nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 13.4°C durante la notte. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo si manterrà sereno, garantendo un aumento delle temperature fino a 19.6°C. Verso metà pomeriggio sono previste precipitazioni deboli, che potrebbero proseguire fino alla serata, quando il cielo si coprirà nuovamente. L’umidità aumenterà fino al 83% e il vento soffierà con intensità crescente da est-sudest, raggiungendo i 5 km/h.

Giovedì, 9 Maggio 2024

Giovedì il meteo a Trento si presenterà stabile e soleggiato per l’intera giornata. Le temperature massime toccheranno i 23°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità diminuirà costantemente fino al 45%. Il vento soffierà da est-sudest con una velocità variabile tra i 3 e i 6 km/h. La giornata si concluderà con una leggera brezza proveniente da nord, mantenendo il cielo sereno e limpido.