Meteo Trieste, previsioni da Martedì 07 a Giovedì 09 Maggio

Meteo Trieste prossimi giorni 7 Maggio, 8 Maggio, 9 Maggio: piogge e schiarite in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 7 Maggio 2024

Martedì sarà caratterizzato da un cielo coperto e piogge deboli per gran parte della giornata. Le precipitazioni inizieranno già di notte, con piogge deboli che si protrarranno fino al mattino. Nel corso della mattinata, le piogge continueranno ad intervalli regolari, con un picco di intensità intorno alle 9:00. Nel pomeriggio, le piogge si diradiranno, lasciando spazio ad un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 13.8°C e i 16.4°C, con un picco di umidità del 95% alle 6:00. Il vento soffierà principalmente da direzione nord-nordest con velocità variabili tra 1 km/h e 9 km/h.

Mercoledì, 8 Maggio 2024

Mercoledì vedrà un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto alla giornata precedente. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con solo alcune nubi sparse nelle prime ore del mattino. Tuttavia, nel corso della mattinata, si prevede l’arrivo di precipitazioni deboli, con un picco di intensità intorno alle 14:00. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, lasciando spazio a condizioni di bel tempo. Le temperature oscilleranno tra i 10.6°C e i 19.7°C, con un’umidità che varierà dal 78% al 97%. Il vento sarà prevalentemente orientato da nord-est a sud con velocità tra 0 km/h e 9 km/h.

Giovedì, 9 Maggio 2024

Giovedì sarà caratterizzato da una progressiva schiarita del cielo. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse e copertura nuvolosa, con una netta diminuzione delle precipitazioni rispetto ai giorni precedenti. Nel corso della mattinata, ci si potrà attendere un cielo parzialmente nuvoloso, mentre nel pomeriggio le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con il sole che farà capolino tra le nuvole. Le temperature oscilleranno tra i 12.6°C e i 23.2°C, con un’umidità che diminuirà costantemente fino al 41% nel primo pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da nord a est con velocità comprese tra 5 km/h e 18 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste indicano un inizio della settimana caratterizzato da precipitazioni, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da mercoledì. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche previste.