Temporali imminenti sull’Italia: pericolo grandine e fenomeni intensi

Nei prossimi giorni l’evoluzione meteorologica sull’intera penisola italiana sarà caratterizzata da un marcato peggioramento a seguito dell’arrivo di una “goccia fredda” che, distaccandosi dalla circolazione delle perturbazioni atlantiche, transiterà sul bacino del Mediterraneo. Questo fenomeno darà luogo a una fase di instabilità notevole, portando condizioni di maltempo che si manifesteranno su svariate aree della nazione, coinvolgendo prima il Nord poi il Centro-Sud. Vediamo più nel dettaglio le previsioni giorno per giorno.

Nella giornata di domani, martedì 7 maggio, si prevede un evidente peggioramento nel settore settentrionale dato dalla pressione atmosferica in calo. Le precipitazioni, che localmente potranno assumere carattere temporalesco, interesseranno il nord e la Toscana, ma non mancheranno episodi in Umbria, Marche e in alcune zone di Sardegna e Lazio. Fenomeni che potranno risultare di forte intensità, con locali grandinate di medie dimensioni. In altre regioni, la situazione si manterrà variabile con la presenza di nubi, generalmente senza fenomeni precipitativi. Il termometro segnerà un abbassamento delle temperature, più marcato nelle zone interessate dalle precipitazioni, mentre i valori rimarranno più miti al meridione.

Il giorno seguente, Mercoledì 8 maggio, il procedere della bassa pressione in direzione del mar Tirreno causerà un ulteriore peggioramento, stavolta maggiormente concentrato nel centro-sud. Si attendono piogge in Sardegna, Lazio, Abruzzo e nelle regioni meridionali, con la possibilità di temporali, grandinate e forti raffiche di vento, specialmente lungo le regioni tirreniche. In controtendenza, il centro-nord assisterà a un miglioramento, con cielo sereno intervallato da annuvolamenti sparsi. Temporali localizzati potrebbero verificarsi al più sui rilievi del nord-est. Le temperature subiranno un diminuzione al sud, mentre tenderanno a rialzarsi nel nord del Paese.

Giungendo a Giovedì 9 maggio, la persistenza dell’instabilità sarà ancora evidente in alcune zone del centro-sud, con rovesci e temporali che si concentreranno in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. Il centro-nord, invece, continuerà a godere di una situazione stabile, con un clima più sereno e tranquillo.

Entro venerdì 10 maggio, si prevede che la perturbazione in questione si esaurirà, lasciando spazio al sole sulla maggior parte del territorio italiano. Non si esclude, però, la possibilità di temporali residui nell’estremo sud, in particolare tra Calabria e Sicilia. Vi aggiorneremo meglio nei prossimi giorni.