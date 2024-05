Meteo Aosta, previsioni da Mercoledì 08 a Venerdì 10 Maggio

Previsioni Meteo Aosta prossimi giorni 8 Maggio, 9 Maggio, 10 Maggio:

Il clima ad Aosta nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Meteo per Mercoledì, 8 Maggio 2024:

La giornata inizierà con piogge leggere fino alle prime ore del mattino, quando si avrà un cielo coperto. Nel corso della mattinata il cielo si libererà, dando spazio a una giornata poco nuvolosa con temperature in aumento e venti moderati provenienti da nord-ovest. Nel pomeriggio sono previste piogge leggere con temperature in diminuzione e venti sempre provenienti da nord-ovest. La serata si presenterà poco nuvolosa con leggera diminuzione delle temperature e venti provenienti da ovest-sud-ovest.

Meteo per Giovedì, 9 Maggio 2024:

La giornata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso al mattino, con lieve aumento delle temperature e venti moderati provenienti da ovest-sud-ovest. Nel corso della mattinata il cielo si libererà completamente, dando spazio a una giornata serena con temperature in aumento e venti deboli provenienti da nord. Nel pomeriggio sono previste piogge leggere con temperature stabili e venti deboli provenienti da diverse direzioni. La serata si presenterà serena con leggero calo delle temperature e venti variabili.

Meteo per Venerdì, 10 Maggio 2024:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature in aumento, accompagnate da venti moderati provenienti da nord-ovest. Nel corso della mattinata il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento e venti deboli provenienti da diverse direzioni. Nel pomeriggio sono previste condizioni di serenità con temperature in aumento e venti deboli provenienti da diverse direzioni. La serata si presenterà con nubi sparse, temperature in diminuzione e venti moderati provenienti da ovest-nord-ovest.