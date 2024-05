Meteo Brescia, previsioni da Mercoledì 08 a Venerdì 10 Maggio

Meteo Brescia prossimi giorni 8 Maggio, 9 Maggio e 10 Maggio: previste piogge e schiarite

Le previsioni meteo per Brescia per i prossimi giorni indicano un mix di piogge, schiarite e temperature in aumento. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Mercoledì, 8 Maggio 2024

La giornata inizierà con piogge deboli, con temperature attorno ai 12°C e un’umidità elevata intorno al 94%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di sereno con temperature che saliranno fino a 18-19°C nel pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e sera sono previste nuovamente precipitazioni, con temperature che caleranno gradualmente. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media compresa tra 4 e 8 km/h.

Giovedì, 9 Maggio 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da nubi sparse al mattino, con temperature intorno ai 12-14°C e umidità attorno all’85%. Nel corso della giornata, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di sereno con temperature in aumento fino a 22°C nel pomeriggio. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile tra nord-est e sud-ovest.

Venerdì, 10 Maggio 2024

Venerdì sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in costante aumento. La mattina inizierà con condizioni di sereno e temperature intorno ai 12-13°C, seguite da un graduale aumento fino a superare i 20°C nel pomeriggio. Il vento sarà debole, con una direzione prevalente da nord-est. Nel complesso, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche a Brescia per i prossimi giorni, consentendo di pianificare attività all’aperto e prepararsi adeguatamente alle variazioni del tempo.