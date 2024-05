Meteo Messina, previsioni da Mercoledì 08 a Venerdì 10 Maggio

Previsioni Meteo Messina

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina sono altamente variabili, con una combinazione di piogge deboli, nubi sparse e sereno. Ecco un’analisi dettagliata per ciascuna giornata:

Meteo per Mercoledì 8 Maggio 2024

Durante le prime ore del giorno, dalle 00:00 alle 06:00, ci sarà una copertura nuvolosa con piogge deboli. Successivamente, verso le 07:00, le piogge saranno ancora presenti ma meno intense. Le temperature si manterranno intorno ai 18-20°C con umidità variabile tra il 59% e il 77%. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità media compresa tra 1 e 6 km/h.

Meteo per Giovedì 9 Maggio 2024

La giornata inizierà con piogge continue e temperature intorno ai 15-16°C con un’umidità superiore al 90%. Durante il pomeriggio, le piogge diminuiranno gradualmente diventando deboli e le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 18°C. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità compresa tra 3 e 9 km/h. Nel tardo pomeriggio e nella serata, le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a una copertura nuvolosa con una diminuzione dell’umidità.

Meteo per Venerdì 10 Maggio 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 15-16°C. Durante il giorno, si avrà un cielo poco nuvoloso con un graduale aumento della temperatura fino a raggiungere i 22-23°C. A partire dalle 10:00, è prevista la comparsa di piogge deboli che dureranno per diverse ore. Nel tardo pomeriggio e la serata, il cielo si libererà nuovamente, offrendo una visione del sereno. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità costante di 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina sono caratterizzate da piogge deboli, nubi sparse e momenti di sereno, con variazioni significative delle temperature e dell’umidità. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni atmosferiche per adattare le attività pianificate in base alle previsioni più aggiornate.