Meteo Padova, previsioni da Mercoledì 08 a Venerdì 10 Maggio

Previsioni Meteo Padova:

Nei prossimi giorni, le condizioni meteorologiche a Padova saranno variegate. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 8 Maggio 2024:

Durante la mattina, si prevede pioggia debole con temperatura intorno ai 18.9°C e umidità al 73%. Nel pomeriggio, le precipitazioni aumenteranno di intensità con una temperatura di 22°C e un’umidità del 57%. Nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni si manterranno stabili con piogge deboli e nubi sparse, temperature intorno ai 21.8°C e umidità al 54%. Il vento soffierà da est-nordest con velocità variabile tra 8 e 12 km/h. Si consiglia di prestare attenzione a possibili precipitazioni.

Meteo per Giovedì, 9 Maggio 2024:

Il tempo si presenterà prevalentemente nuvoloso durante la notte, con temperature intorno ai 14.8°C e umidità all’87%. Durante la mattina, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo coperto con una temperatura di 16.2°C e un’umidità del 80%. Nel corso della giornata, il cielo si libererà dalle nuvole con temperature che si alzeranno fino ai 23.1°C nel primo pomeriggio. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature intorno ai 15.3°C e un’umidità del 64%. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con velocità variabile tra 7 e 10 km/h.

Meteo per Venerdì, 10 Maggio 2024:

La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature comprese tra 13.9°C e 23.3°C. L’umidità varierà dal 32% al 76%. Durante la mattina, si prevede un cielo poco nuvoloso con una temperatura di 20.4°C e un’umidità del 50%. Nel corso della giornata, le nubi sparse si presenteranno con vento da est-nordest. Le temperature si manterranno miti durante il pomeriggio e la sera, con un cielo sereno e vento leggero proveniente da diverse direzioni. Si consiglia di godere delle condizioni climatiche favorevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova mostrano una varietà di condizioni atmosferiche. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.