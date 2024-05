Meteo Perugia, previsioni da Mercoledì 08 a Venerdì 10 Maggio

PREVISIONI METEO PERUGIA

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si aspetta per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 08 Maggio 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da piogge deboli sin dalle prime ore del mattino, con un’umidità che raggiungerà il 100% a mezzanotte. Le precipitazioni diminuiranno gradualmente nel corso della giornata, passando a nubi sparse e coperto nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra 11.3°C e 18.4°C, mentre il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità compresa tra 1 e 14 km/h.

Meteo per Giovedì, 09 Maggio 2024

Giovedì vedrà un miglioramento delle condizioni meteo rispetto al giorno precedente. Il cielo sarà principalmente coperto e a tratti poco nuvoloso, con temperature che varieranno tra 11.8°C e 19.1°C. L’umidità diminuirà gradualmente, mantenendosi intorno al 52-88%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità tra 10 e 21 km/h.

Meteo per Venerdì, 10 Maggio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da condizioni meteo decisamente più stabili, con cielo sereno e temperature comprese tra 9.8°C e 19.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 49-86%, mentre il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità compresa tra 6 e 15 km/h.

In conclusione, nei prossimi giorni a Perugia si passerà da un inizio con piogge e nubi a un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno al sereno verso la fine della settimana. È sempre consigliabile restare aggiornati sulle previsioni meteo per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche previste.