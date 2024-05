Meteo Potenza, previsioni da Mercoledì 08 a Venerdì 10 Maggio

Meteo Potenza prossimi giorni 8, 9 e 10 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza prevedono un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche, con la possibilità di precipitazioni e una variazione significativa delle temperature. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

MERCOLEDÌ, 8 Maggio 2024

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà coperto con un leggero aumento delle temperature. Verso mezzogiorno, tuttavia, sono previste precipitazioni, con piogge che potrebbero intensificarsi nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 9.9°C e i 21.2°C. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con velocità variabili tra 3 e 12 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% nelle prime ore, ma aumenterà fino al 99-100% durante le piogge.

GIOVEDÌ, 9 Maggio 2024

La giornata sarà caratterizzata da copertura nuvolosa costante e precipitazioni prolungate, con piogge deboli che potrebbero intensificarsi nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno tra i 10.3°C e i 15.5°C. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità tra 8 e 20 km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi tra il 76% e il 100% durante le piogge.

VENERDÌ, 10 Maggio 2024

Il cielo sarà nuvoloso con possibili piogge deboli nelle prime ore del giorno. Durante la mattinata, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, accompagnate da un leggero calo delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un aumento delle precipitazioni seguito da una diminuzione delle stesse verso sera. Le temperature varieranno tra i 9.1°C e i 18.3°C. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità tra 7 e 17 km/h. L’umidità sarà moderata, mantenendosi intorno al 60-80% durante le piogge e diminuendo nel corso della giornata.

È importante prestare attenzione alle previsioni meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche avverse, in particolare durante le fasi di precipitazione. Mantenetevi informati sulle eventuali variazioni delle previsioni e prendete le dovute precauzioni per garantire la vostra sicurezza e il vostro benessere.