Meteo Prato, previsioni da Mercoledì 08 a Venerdì 10 Maggio

Previsioni Meteo Prato prossimi giorni: 8 Maggio, 9 Maggio, 10 Maggio

Mercoledì 8 Maggio: Durante la notte e le prime ore del mattino avremo nubi sparse con temperature comprese tra 11.9°C e 13.7°C, con un’umidità al massimo al 100%. Nel corso della mattinata il cielo si libererà dalle nuvole, portando a una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in aumento fino a 22.3°C e umidità in diminuzione. Nel pomeriggio, però, il tempo cambierà nuovamente, diventando coperto con una temperatura massima di 22.3°C e un vento che soffierà da nordest fino a 10 km/h. La serata si concluderà con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 16.1°C.

Giovedì 9 Maggio: La giornata inizierà con poco nuvoloso con temperature tra 12.1°C e 16°C, con un’umidità in diminuzione. Durante la mattinata il cielo si coprirà, portando a una giornata nuvolosa con temperature in aumento fino a 22.9°C e umidità in aumento. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà nuovamente, portando a una giornata prevalentemente soleggiata con temperature massime di 22.9°C e un vento che soffierà da nordest fino a 16 km/h. La serata si concluderà con un cielo sereno e temperature intorno ai 12.1°C.

Venerdì 10 Maggio: Durante la notte e le prime ore del mattino avremo un cielo sereno con temperature comprese tra 10.8°C e 14.6°C, con un’umidità massima al 83%. Nel corso della mattinata il cielo resterà sereno, portando a una giornata prevalentemente soleggiata con temperature in aumento fino a 23.4°C e un’umidità in diminuzione. Nel pomeriggio e nella serata, il cielo rimarrà sereno con temperature massime di 23.4°C e un vento che soffierà da nordest fino a 14 km/h.