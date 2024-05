Meteo Reggio Calabria, previsioni da Mercoledì 08 a Venerdì 10 Maggio

Meteo Reggio Calabria prossimi giorni 8 Maggio, 9 Maggio, 10 Maggio: maltempo con piogge deboli e nubi sparse.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano un periodo di maltempo caratterizzato da piogge deboli e nubi sparse. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteorologiche previste per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 8 Maggio 2024:

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da un cielo coperto con precipitazioni. Le piogge deboli inizieranno verso le prime ore del mattino, con una leggera diminuzione verso le prime ore del pomeriggio e il ritorno delle precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 18-19°C, mentre l’umidità sarà elevata, oscillando tra il 70% e l’86%. Il vento soffierà a velocità contenute, con direzione variabile tra est, sud-est, ovest e nord-ovest.

Meteo per Giovedì, 9 Maggio 2024:

Giovedì sarà caratterizzato da piogge deboli che si protrarranno per gran parte della giornata. Le precipitazioni si intensificheranno nelle prime ore del mattino e si attenueranno nel pomeriggio, lasciando spazio a nubi sparse verso sera. Le temperature si manterranno intorno ai 15-19°C, con un’umidità che si attesterà tra l’81% e il 94%. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente dalle direzioni nord e ovest, con punte di 9-9 km/h.

Meteo per Venerdì, 10 Maggio 2024:

Venerdì sarà caratterizzato da nubi sparse e piogge deboli che si protrarranno per gran parte della giornata. Le precipitazioni saranno più intense nella prima metà della giornata, con una diminuzione verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 16°C e i 20°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 73-85%. Il vento soffierà principalmente da nord e nord-ovest, con velocità variabili tra i 10 e i 14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano un periodo instabile caratterizzato da piogge deboli e nubi sparse. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e adottare le misure di precauzione necessarie. Restate aggiornati sulle previsioni e agite di conseguenza per affrontare al meglio il tempo incerto previsto.