Meteo Roma, previsioni da Mercoledì 08 a Venerdì 10 Maggio

Previsioni Meteo Roma

Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni a Roma prevedono variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Mercoledì, 8 Maggio 2024, Giovedì, 9 Maggio 2024 e Venerdì, 10 Maggio 2024.

Meteo per Mercoledì, 8 Maggio 2024

Durante la giornata di Mercoledì è prevista una fase iniziale con cielo poco nuvoloso e umidità elevata, seguita da un graduale aumento della nuvolosità con piogge deboli nel pomeriggio. Le temperature si manterranno abbastanza costanti, oscillando tra i 12.3°C e i 22.1°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione N-NE, con una velocità media compresa tra 3 km/h e 7 km/h. L’umidità raggiungerà il suo picco massimo al mattino, per poi diminuire nel corso della giornata.

Meteo per Giovedì, 9 Maggio 2024

Giovedì sarà caratterizzato da una diminuzione delle precipitazioni rispetto al giorno precedente, con un cielo inizialmente nuvoloso che si diraderà nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 13.3°C e i 25.1°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento soffierà da direzione N-NW con una velocità media compresa tra 10 km/h e 15 km/h. Le condizioni meteorologiche saranno generalmente stabili e adatte a svolgere attività all’aperto.

Meteo per Venerdì, 10 Maggio 2024

Venerdì si prospetta come una giornata di sereno, con cielo poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Le temperature saranno in aumento, con valori compresi tra i 12.9°C e i 24.3°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione N-NE, con una diminuzione della sua velocità nel corso della giornata. L’umidità sarà in linea con i giorni precedenti, garantendo un clima gradevole e adatto a svolgere varie attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano una variazione delle condizioni atmosferiche, con precipitazioni previste per Mercoledì, un miglioramento del tempo da Giovedì e una giornata di sereno per Venerdì. Si consiglia di tenere monitorate le previsioni, in quanto potrebbero subire variazioni.