Meteo Taranto, previsioni da Mercoledì 8 a Venerdì 10 Maggio

Meteo per Mercoledì, 08 Maggio 2024

Per Mercoledì, il tempo a Taranto sarà prevalentemente nuvoloso con possibili precipitazioni. La temperatura oscillerà tra i 16°C e i 24.8°C. Il vento soffierà da direzioni variabili, con una velocità compresa tra 1 km/h e 7 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 96% nelle prime ore del mattino e scendendo gradualmente al 61% nel pomeriggio.

Meteo per Giovedì, 09 Maggio 2024

Giovedì il tempo a Taranto sarà nuvoloso con piogge deboli. Le temperature si manterranno intorno ai 17-24.2°C. Il vento soffierà principalmente da nord-nordovest con una velocità tra 0 km/h e 14 km/h. L’umidità sarà alta, con valori che varieranno tra l’82% e il 90% durante il giorno.

Meteo per Venerdì, 10 Maggio 2024

Venerdì il cielo a Taranto sarà prevalentemente nuvoloso con possibili piogge deboli. Le temperature saranno comprese tra i 16°C e i 23.7°C. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità tra 6 km/h e 18 km/h. L’umidità si manterrà tra il 45% e l’82% durante la giornata.

In conclusione, nei prossimi giorni a Taranto si prevedono condizioni meteo variabili, con nuvolosità e precipitazioni. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto e adottare le precauzioni necessarie in caso di pioggia.