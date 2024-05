Devastante incendio in un’azienda di Bolzano: grossa nube nera si alza sulla città, le immagini

Questa mattina, un terribile incendio ha colpito lo stabilimento dell’Alpitronic, un’azienda di spicco nel settore delle colonne di ricarica per auto elettriche. Situato in via di Mezzo ai Piani di Bolzano, l’incendio ha avvolto l’intera struttura, generando una densa nube di fumo visibile da ogni angolo della città. L’allarme è stato dato poco dopo le 9 del mattino, mettendo in azione i vigili del fuoco che si sono prontamente mobilitati per contenere le fiamme e domare il rogo.

Le fiamme, apparentemente originate nella zona dove erano in corso lavori di ristrutturazione, si sono rapidamente propagate, mettendo a rischio la sicurezza dell’intera area circostante. Nonostante la vastità dell’incendio, per fortuna non sono stati segnalati feriti tra i lavoratori o gli studenti della scuola evacuata nelle vicinanze.

L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato estremamente complesso a causa delle alte temperature e del rischio di crollo strutturale. La nube di fumo, che ha avvolto l’intera zona, ha reso necessaria la chiusura dello spazio aereo per evitare potenziali complicazioni aggiuntive.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause dell’incendio, focalizzando l’attenzione sulla possibilità di violazioni delle norme di sicurezza durante i lavori di ristrutturazione in corso. Nel frattempo, la comunità di Bolzano rimane in sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi, mentre le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono per tutta la giornata.

La protezione civile ha consigliato ai cittadini di tenere le finestre dei propri appartamenti e uffici chiuse per evitare l’inalazione di fumo potenzialmente tossico.

Ecco le impressionanti immagini dell’incendio:

Bolzano, vasto incendio nella zona artigianale Piani: a fuoco l'intero stabilimento dell'Alpitronic, azienda che produce colonne di ricarica per auto elettriche. Chiuso lo spazio aereo nella città, evacuata una scuola superiore nelle vicinanze — ANSA @ultimoranet pic.twitter.com/jIxUYjZtzN — Ultimora.net (@ultimoranet) May 8, 2024