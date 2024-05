Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

Previsioni Meteo Ancona:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona sono caratterizzate da un clima variabile, con cieli prevalentemente sereni e alcune nubi sparse. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Giovedì, 09 Maggio 2024:

La giornata inizierà con un cielo poco nuvoloso, con temperature intorno ai 13-14°C nelle prime ore del mattino e un’umidità superiore al 85%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà gradualmente, mantenendo comunque temperature gradevoli intorno ai 20°C e un’umidità che scenderà al 50%. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature massime intorno ai 22°C e una leggera brezza proveniente da nord-nordovest con velocità intorno ai 15-20 km/h. Durante la serata, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 15-16°C, con un’umidità del 80% e venti provenienti da ovest.

Venerdì, 10 Maggio 2024:

La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno per gran parte del tempo, con temperature che si manterranno intorno ai 20-22°C e umidità inferiore al 60%. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 13-14°C e un’umidità del 70%. Durante la giornata, il cielo si manterrà sereno, con temperature massime di 21-22°C e una leggera brezza proveniente da nord-nordovest con velocità intorno ai 10-15 km/h.

Sabato, 11 Maggio 2024:

La giornata si presenterà con cielo sereno, temperature intorno ai 20-22°C e un’umidità inferiore al 60%. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 13-14°C e un’umidità del 70%. Nel corso della giornata, il tempo rimarrà stabile, con temperature massime di 22-23°C e una leggera brezza proveniente da nord-nordovest con velocità intorno ai 10-15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona indicano condizioni generalmente stabili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare costantemente l’evoluzione del meteo per eventuali aggiornamenti.