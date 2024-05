Meteo BARI, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

Previsioni Meteo per Bari:

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bari indicano condizioni meteorologiche variabili. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per giovedì 9 maggio, venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio 2024.

Giovedì 9 Maggio, 2024:

Durante la prima parte della giornata, il cielo sarà coperto con un’umidità elevata intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C con venti provenienti da ovest con una velocità media di 15-18 km/h. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente e le temperature si manterranno stabili intorno ai 20-21°C. I venti si sposteranno verso nord con una leggera diminuzione della velocità. Verso sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con temperature intorno ai 18°C e venti da ovest.

Le condizioni di umidità rimarranno costanti intorno al 70-80% durante la giornata, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 12 e i 21 km/h provenienti principalmente da direzione nord-ovest.

Venerdì 10 Maggio, 2024:

La giornata di venerdì inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 16-17°C con umidità intorno al 74-78%. I venti provenienti da ovest manterranno una velocità media di 16-19 km/h. Nel corso della mattinata, le nubi si diraderanno progressivamente e il cielo diventerà via via più sereno. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 22°C verso mezzogiorno, mentre l’umidità diminuirà. Nel pomeriggio, il sole splenderà con temperature intorno ai 21-22°C e venti leggeri provenienti da nord.

Le condizioni di umidità diminuiranno costantemente durante la giornata, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 10 e i 23 km/h prevalentemente da direzione nord.

Sabato 11 Maggio, 2024:

Il sabato si prospetta con temperature intorno ai 17°C e un cielo parzialmente nuvoloso durante le prime ore del giorno. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 60-62%, mentre i venti da ovest con una velocità di 18-21 km/h spazieranno tra nubi sparse e schiarite. Nel corso della giornata, il cielo si libererà completamente dalle nubi, garantendo un sereno prolungato. Le temperature oscilleranno tra i 19 e i 21°C con venti che si sposteranno verso nord con una lieve diminuzione della velocità.

Le condizioni di umidità si manterranno costanti intorno al 58-70% durante la giornata, mentre la velocità del vento si manterrà tra i 5 e i 21 km/h provenienti principalmente da direzione nord-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, passando da una situazione coperta e umida a una più stabile e soleggiata. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.