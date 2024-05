Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

Previsioni Meteo Catanzaro prossimi giorni 9 Maggio, 10 Maggio, 11 Maggio:

Il tempo a Catanzaro nei prossimi giorni sarà caratterizzato da variazioni significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 9 Maggio 2024:

Durante la giornata di giovedì ci aspettiamo precipitazioni persistenti. La pioggia deboli inizierà a calare verso le prime ore del mattino, mantenendosi costante fino al tardo pomeriggio, quando le condizioni meteo dovrebbero migliorare. Le temperature saranno comprese tra i 14.6°C e i 20°C, con un’umidità che oscillerà tra il 65% e il 100%. Il vento soffierà da est con velocità variabili tra 2 km/h e 11 km/h.

Venerdì, 10 Maggio 2024:

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con piogge leggere nelle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, ma nel tardo pomeriggio è previsto un aumento delle precipitazioni, con cielo nuvoloso e piogge deboli. Le temperature oscilleranno tra i 14.4°C e i 19.8°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 94%. Il vento sarà prevalentemente da sud con velocità variabili tra 3 km/h e 9 km/h.

Sabato, 11 Maggio 2024:

La giornata di sabato sarà caratterizzata da un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una mattinata con piogge deboli, nel corso del pomeriggio il cielo si schiarirà, preannunciando un’ultima parte della giornata con cielo sereno. Le temperature si manterranno tra i 13.8°C e i 20.5°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente fino al 71%. Il vento sarà prevalentemente da sud-est con velocità variabili tra 2 km/h e 7 km/h.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Catanzaro, consentendo a tutti di pianificare al meglio le attività in base alle condizioni meteorologiche. È sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni, poiché piccole variazioni potrebbero verificarsi. Restate informati e preparati per affrontare qualsiasi cambiamento del tempo.