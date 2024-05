Meteo Firenze, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

PREVISIONI METEO FIRENZE

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze prevedono condizioni variabili. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 09 Maggio 2024

Durante la giornata di giovedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra i 13.1°C e i 22.5°C, con un’umidità media del 70-80%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità compresa tra 6 e 21 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Venerdì, 10 Maggio 2024

Venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni e poco nuvolosi, con temperature comprese tra 11.1°C e 23.5°C. L’umidità si manterrà intorno al 40-45%, con venti leggeri che soffieranno da nord-est con velocità tra 6 e 17 km/h. Le condizioni rimarranno asciutte senza precipitazioni.

Sabato, 11 Maggio 2024

Il sabato vedrà ancora cieli prevalentemente sereni, con qualche nube sparsa nel corso della mattinata e nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra 9.4°C e 24.4°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 40-90%. Il vento soffierà da est-nordest con velocità tra 3 e 13 km/h. Nessuna precipitazione è attesa.

Queste previsioni meteo indicano una tendenza verso condizioni stabili e soleggiate per i prossimi giorni. È consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare le variazioni di temperatura durante la giornata. Assicurarsi di consultare aggiornamenti meteorologici prima di pianificare attività all’aperto. Restate informati sulle previsioni meteo locali per godere al meglio delle vostre giornate a Firenze.