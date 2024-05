Meteo Genova, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

Previsioni Meteo Genova prossimi giorni 9 Maggio, 10 Maggio, 11 Maggio: Sereno con leggero aumento delle temperature.

Le previsioni meteo per Genova indicano che nei prossimi giorni il tempo sarà prevalentemente sereno, con un leggero aumento delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 9 Maggio 2024:

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature comprese tra i 11°C e i 13°C. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà, con temperature in aumento fino a raggiungere i 22°C nel pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo sarà sereno con temperature che tenderanno a diminuire fino a raggiungere i 14°C verso mezzanotte. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 57% e il 99%, mentre il vento soffierà con intensità compresa tra i 2 e i 14 km/h, provenendo prevalentemente da direzione Nord-Nordest.

Venerdì, 10 Maggio 2024:

La giornata di venerdì si prospetta caratterizzata da cielo sereno per l’intero arco della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando tra i 13°C e i 23°C. L’umidità sarà moderata, con valori compresi tra il 50% e l’85%, mentre il vento soffierà in prevalenza da direzione Sud-Sudovest con intensità tra i 4 e gli 8 km/h. Il clima mite e il cielo limpido favoriranno una piacevole giornata all’aperto.

Sabato, 11 Maggio 2024:

La giornata di sabato si preannuncia all’insegna del sereno, con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte e le prime ore del mattino, le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 12°C, per poi salire fino a raggiungere i 24°C nel primo pomeriggio. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con un’umidità compresa tra il 50% e l’89%. Il vento soffierà con moderata intensità da direzione Sudovest, per poi virare a Est-Nordest nel tardo pomeriggio.

Queste previsioni meteo indicano che i prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni climatiche generalmente stabili, con un clima mite e cielo sereno, ideali per godersi il tempo all’aperto e svolgere attività all’aria aperta. È comunque consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.