Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

Meteo L’Aquila prossimi giorni 9 Maggio, 10 Maggio, 11 Maggio: maltempo iniziale seguito da sereno.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un inizio con maltempo e precipitazioni per Giovedì 9 Maggio, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni per Venerdì 10 Maggio e Sabato 11 Maggio.

Giovedì 9 Maggio, 2024:

Durante la mattina, si prevede un aumento delle precipitazioni con piogge deboli a partire dalle ore 7:00, che si protrarranno fino a metà pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 15-17°C, con un’umidità che oscillerà tra il 73% e il 99%. Il vento soffierà da est a una velocità compresa tra i 1 e i 10 km/h.

Venerdì 10 Maggio, 2024:

Durante la notte e la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una lieve diminuzione dell’umidità e delle temperature che si manterranno tra i 7 e i 18°C. Nel corso della giornata, il cielo si libererà dalle nuvole, favorendo l’arrivo di condizioni di sereno. Le temperature massime raggiungeranno i 18-19°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 50-90%. Il vento soffierà da ovest e est a una velocità compresa tra 1 e 11 km/h.

Sabato 11 Maggio, 2024:

Durante la notte e la mattina, cielo sereno con temperature comprese tra i 6 e i 18°C. Nel corso della giornata, il cielo resterà sereno con temperature massime di 19°C e un’umidità che oscillerà tra il 43% e l’81%. Il vento soffierà da ovest e est a una velocità compresa tra 2 e 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila mostrano un inizio con precipitazioni e un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il ritorno del sereno e temperature gradevoli per Venerdì e Sabato. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo e prepararsi di conseguenza per godere al meglio di queste giornate.