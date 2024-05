Meteo Padova, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

PREVISIONI METEO PADOVA

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Padova mostrano variazioni significative che influenzeranno le attività all’aperto e la pianificazione delle giornate. Analizzeremo nel dettaglio le condizioni meteo previste per ciascuna giornata.

Giovedì, 09 Maggio 2024

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature comprese tra 13.1°C e 15.1°C e un’umidità del 80-89%. Nel corso della giornata, il cielo si schiarirà leggermente, con temperature che raggiungeranno un massimo di 22.8°C nel pomeriggio. La velocità media del vento sarà moderata, con direzione predominante nord-nordest. L’umidità diminuirà gradualmente, scendendo al 45% verso mezzogiorno con cielo sereno.

Venerdì, 10 Maggio 2024

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno con temperature comprese tra 12.7°C e 23.0°C. L’umidità sarà moderata durante le prime ore del mattino, ma diminuirà costantemente nel corso della giornata. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media che varierà da moderata a debole. Nel complesso, si prevede una giornata piacevole e soleggiata con condizioni ideali per svolgere attività all’aperto.

Sabato, 11 Maggio 2024

Sabato presenterà un inizio con cielo sereno e lievi variazioni nelle temperature. Durante la seconda metà della giornata, il cielo si coprirà gradualmente, portando a un aumento dell’umidità e alla comparsa di nuvole sparse. Le temperature oscilleranno tra i 13.1°C e i 24.5°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità costante. È consigliabile prepararsi per un’inizio di giornata con sole e una successiva transizione verso condizioni più variabili.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Padova. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti regolari per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni del tempo.