Meteo Parma, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

Giovedì, 9 Maggio 2024

Per Giovedì, Parma sarà interessata da un cambiamento delle condizioni meteo. La giornata inizierà con piogge deboli nelle prime ore del mattino, seguite da un cielo nuvoloso fino al pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 12.9°C e 21.6°C. L’umidità oscillerà tra il 48% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da est con una velocità media tra 2 km/h e 13 km/h.

Venerdì, 10 Maggio 2024

Venerdì, Parma godrà di una giornata caratterizzata da sereno. Le temperature si manterranno stabili tra 11.4°C e 22.9°C. L’umidità sarà compresa tra il 47% e il 84%. Il vento soffierà principalmente da est con una velocità media tra 1 km/h e 7 km/h.

Sabato, 11 Maggio 2024

Il weekend a Parma sarà all’insegna del bel tempo. Le temperature oscilleranno tra 8.9°C e 23.5°C. L’umidità sarà compresa tra il 46% e il 92%. Il vento soffierà principalmente da est con una velocità media tra 1 km/h e 7 km/h.

In sintesi, nei prossimi giorni, Parma godrà di condizioni meteo variabili, passando da piogge deboli a cielo sereno. Le temperature si manterranno piacevoli, con un lieve aumento nei valori massimi verso il weekend. L’umidità sarà moderata, e il vento sarà prevalentemente orientato da est. Sia per coloro che programmano attività all’aperto che per chi desidera semplicemente godersi una passeggiata, il meteo dei prossimi giorni sembra promettente.