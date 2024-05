Meteo Reggio Emilia, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

Previsioni Meteo per Reggio Emilia:

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Reggio Emilia mostrano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con variazioni significative nelle temperature e nella presenza di precipitazioni. Analizziamo nel dettaglio cosa aspettarci giorno per giorno.

Giovedì, 09 Maggio 2024:

Il mattino inizierà con cielo coperto e precipitazioni, con temperature intorno ai 12-13°C e un’umidità elevata intorno al 95%. Nel corso della giornata le condizioni tenderanno a migliorare, con una diminuzione delle nuvole e un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 21-22°C e una leggera diminuzione dell’umidità. La sera e la notte saranno caratterizzate da sereno, con temperature in calo fino a raggiungere i 12-13°C e un’umidità intorno al 80-85%. Il vento sarà moderato proveniente da ovest-sudovest con una velocità compresa tra i 5 e i 7 km/h.

Venerdì, 10 Maggio 2024:

La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento. Al mattino le temperature si attesteranno intorno ai 11-12°C con umidità tra l’86% e l’89%. Nel corso della giornata il cielo resterà sereno con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 23°C nel primo pomeriggio. Nel pomeriggio e nella serata il cielo rimarrà sereno, con temperature intorno ai 20-22°C e un’umidità in diminuzione. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni con velocità compresa tra i 2 e gli 8 km/h.

Sabato, 11 Maggio 2024:

La giornata si presenterà con cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino le temperature saranno intorno ai 9-11°C con un’umidità intorno all’80-85%. Durante il giorno il cielo si manterrà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 23-24°C nel primo pomeriggio. Nel pomeriggio e nella serata il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature intorno ai 20-22°C e un’umidità in diminuzione. Il vento sarà debole proveniente da diverse direzioni con velocità compresa tra i 2 e gli 8 km/h.

Queste previsioni meteo offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste per i prossimi giorni a Reggio Emilia, consentendo a residenti e visitatori di pianificare le attività in base alle condizioni meteorologiche attese.