Meteo Roma, previsioni da Giovedì 9 a Sabato 11 Maggio

Previsioni Meteo Roma

Il tempo a Roma nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con temperature in aumento e venti moderati. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per giovedì, venerdì e sabato.

Meteo per giovedì 9 Maggio 2024

La giornata inizierà con piogge deboli fino alle prime ore del mattino, con un calo dell’umidità e un aumento delle temperature. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature massime intorno ai 24 gradi Celsius e venti leggeri provenienti da direzioni settentrionali. Verso sera, le nubi tenderanno a diradarsi, mantenendo comunque un’umidità elevata.

Meteo per venerdì 10 Maggio 2024

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da un cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature massime supereranno i 24 gradi Celsius, con un’umidità in diminuzione e venti deboli provenienti da direzioni nord-orientali. Nel corso della giornata, le condizioni si manterranno stabili, offrendo un’ottima giornata per attività all’aperto.

Meteo per sabato 11 Maggio 2024

Il tempo si confermerà stabile anche per sabato, con cielo sereno e temperature in ulteriore aumento. Le massime si attesteranno intorno ai 24 gradi Celsius, accompagnate da una lieve brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà su valori contenuti, garantendo una piacevole giornata primaverile.

In conclusione, il weekend a Roma si preannuncia all’insegna del bel tempo, con giornate soleggiate e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di piacevoli momenti all’aperto e allontanarsi dal caos cittadino per rigenerarsi a contatto con la natura.