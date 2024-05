Meteo Verona, previsioni da Giovedì 09 a Sabato 11 Maggio

Previsioni Meteo Verona prossimi giorni 9 Maggio, 10 Maggio, 11 Maggio:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Giovedì 9 Maggio, ci aspettiamo un inizio di giornata con cielo coperto e umidità elevata, seguito da una graduale diminuzione delle nubi durante la mattinata, con un cielo che si schiarirà nel pomeriggio e nella serata. Le temperature oscilleranno tra i 13.6°C e i 22.4°C, con venti leggeri che varieranno da sud-ovest a nord-est.

Venerdì 10 Maggio, la tendenza sarà al bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature saranno comprese tra i 14.1°C e i 23.2°C, con venti deboli che soffieranno prevalentemente da est a nord-est, garantendo condizioni meteo gradevoli e piacevoli per svolgere attività all’aperto.

Sabato 11 Maggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, con temperature che varieranno tra i 11.2°C e i 23.6°C. I venti, provenienti da nord-est, saranno leggeri e garantiranno un clima mite e stabile, ideale per godersi una giornata all’aperto.

Complessivamente, le previsioni meteo per Verona indicano una tendenza al bel tempo e a condizioni atmosferiche stabili, con temperature in aumento e cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Sono previste condizioni ideali per svolgere attività all’aperto e godersi il bel tempo primaverile.