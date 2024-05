Meteo Ancona, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024

Il tempo previsto ad Ancona per Venerdì mostra una tendenza stabile e piacevole. La giornata inizierà con nubi sparse e poco nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 13-14°C. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà ulteriormente, lasciando spazio a un sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature saliranno gradualmente, arrivando a toccare i 21-22°C nel pomeriggio. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 10 e 15 km/h provenendo principalmente da direzione Nord-Nord Ovest, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata.

Sabato, 11 Maggio 2024

Anche per Sabato, il meteo ad Ancona si preannuncia favorevole. La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C durante la notte e raggiungeranno i 23-23.5°C durante il giorno. Il vento sarà leggero, con velocità variabili tra 5 e 14 km/h e provenienza principalmente settentrionale. L’umidità si manterrà sotto il 50%, rendendo le condizioni atmosferiche gradevoli per svolgere attività all’aperto.

Domenica, 12 Maggio 2024

La giornata di Domenica ad Ancona sarà all’insegna della stabilità atmosferica. Il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino, trasformandosi in sereno nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 23.5°C, garantendo un clima piacevole e mite. Il vento sarà debole, con una velocità che non supererà i 10 km/h, proveniente principalmente da direzione Nord-Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 40-50%, confermando condizioni climatiche ottimali per trascorrere una giornata all’aperto.