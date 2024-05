Meteo Aosta, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024

Il tempo previsto per Venerdì mostra una giornata all’insegna del sereno con temperature in aumento. La mattina inizierà con cieli tersi e una temperatura di 10.6°C alle prime ore del giorno, accompagnata da un’umidità del 66%. Nel corso della giornata, le condizioni rimarranno stabili con temperature che raggiungeranno i 23°C nel pomeriggio e una leggera brezza proveniente da nord con velocità variabili tra i 2 e i 5 km/h. L’umidità diminuirà fino al 35% nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, cielo sereno e temperature in graduale calo, con valori intorno ai 15°C e un’umidità che raggiungerà il 75% nelle ore notturne. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra 1 e 4 km/h.

Sabato, 11 Maggio 2024

La giornata di Sabato vedrà un inizio con cielo poco nuvoloso e una temperatura di 9.9°C alle prime ore del giorno, con un’umidità del 90%. Durante la mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con un graduale aumento delle temperature fino a toccare i 24.5°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra 1 e 4 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si manterrà sereno con temperature intorno ai 12°C e un’umidità che raggiungerà il 76%. Il vento sarà debole, proveniente da nord-ovest con velocità variabili tra i 2 e i 3 km/h.

Domenica, 12 Maggio 2024

La domenica si aprirà con cielo poco nuvoloso e una temperatura di 11.9°C, accompagnata da un’umidità del 77%. Durante la giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che raggiungeranno i 24°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio, tuttavia, sono previste nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità, con la possibilità di precipitazioni deboli nelle prime ore della sera. La temperatura si manterrà intorno ai 18°C, mentre l’umidità raggiungerà il 84%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità compresa tra 2 e 5 km/h.