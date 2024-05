Meteo CAGLIARI, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024

Il tempo a Cagliari venerdì si presenterà con cielo sereno nelle prime ore del giorno, con temperature che varieranno tra i 14.6°C e i 23.5°C. Durante la mattina, il cielo rimarrà poco nuvoloso, con un leggero aumento delle temperature. Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste precipitazioni deboli, con temperature che scenderanno fino a 20.3°C. Nel corso della serata, il cielo si schiarirà nuovamente, mantenendo una temperatura media intorno ai 17.8°C. Il vento soffierà prevalentemente da est e sud-est con una velocità variabile tra i 1 e i 17 km/h, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 90% nelle prime ore per poi diminuire fino al 79% durante la serata.

Sabato, 11 Maggio 2024

Sabato, il cielo a Cagliari sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, con temperature comprese tra i 14.6°C e i 23.6°C. L’umidità diminuirà costantemente dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, attestandosi intorno al 79% durante la serata. Il vento soffierà da ovest e nord-ovest con una velocità variabile tra i 2 e i 19 km/h. Non sono previste precipitazioni e il cielo rimarrà sereno per tutta la giornata, garantendo condizioni meteorologiche stabili e piacevoli.

Domenica, 12 Maggio 2024

Domenica, il tempo a Cagliari si manterrà stabile e soleggiato per gran parte della giornata, con temperature che oscilleranno tra i 15.9°C e i 22.9°C. Durante il pomeriggio, è prevista un’aumentata copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Il vento sarà prevalentemente da sud-est con una velocità variabile tra i 3 e i 20 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 80% durante la giornata, garantendo un clima gradevole e asciutto. Nel complesso, il fine settimana a Cagliari si prospetta con condizioni meteorologiche favorevoli e temperature piacevoli.