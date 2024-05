Meteo Catanzaro, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024:

Il Venerdì a Catanzaro sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente coperta con piogge deboli. La mattina inizierà con una copertura nuvolosa e piogge deboli, con temperature intorno ai 19°C e umidità al 74%. Nel corso della giornata le piogge continueranno a caratterizzare il clima, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C e un’umidità intorno al 75%. Nel pomeriggio le piogge continueranno a manifestarsi con una diminuzione della temperatura fino a 18.5°C e un’umidità intorno all’83%. La sera si avrà una graduale schiarita con temperature in calo fino a 16.1°C e un’umidità al 95%.

Sabato, 11 Maggio 2024:

Sabato il cielo sopra Catanzaro si presenterà poco nuvoloso al mattino, con temperature intorno ai 13.6°C e umidità al 93%. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà poco nuvoloso, ma nel tardo mattino sono previste piogge deboli con temperature che aumenteranno fino a 20.9°C e umidità al 70%. Nel primo pomeriggio le piogge si manterranno con temperature intorno ai 19.2°C e un’umidità al 77%. Nel tardo pomeriggio il cielo si schiarirà con temperature in calo fino a 17.5°C e un’umidità all’88%. La sera sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature intorno ai 16.5°C e un’umidità al 91%.

Domenica, 12 Maggio 2024:

Domenica sarà una giornata di sereno a Catanzaro. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 14.1°C e un’umidità all’86%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio il cielo si manterrà sereno, con temperature in aumento fino a 21.4°C e un’umidità al 64%. Nel tardo pomeriggio il clima si manterrà stabile con cielo sereno e temperature intorno ai 20.0°C e un’umidità al 65%. La sera si avrà un cielo sereno con temperature intorno ai 15.2°C e un’umidità al 78%.

Queste previsioni meteo indicano un weekend variabile con piogge previste per Venerdì, schiarite per Sabato e sereno per Domenica. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le diverse condizioni atmosferiche che si presenteranno nei prossimi giorni.