Meteo Firenze, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024

Il tempo a Firenze venerdì sarà prevalentemente sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 12.2°C alle prime ore del mattino e saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23.5°C nel pomeriggio. L’umidità diminuirà costantemente, partendo dal 88% e scendendo fino al 42%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 4-17 km/h.

Sabato, 11 Maggio 2024

Anche sabato il cielo su Firenze sarà sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 10.1°C e i 24.4°C, e l’umidità si manterrà intorno al 42-79%. Il vento sarà predominante da nord-est con una velocità compresa tra 5 e 13 km/h.

Domenica, 12 Maggio 2024

La domenica porterà ancora tempo stabile, con cieli sereni al mattino e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piacevoli, variando tra i 10.1°C e i 25°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 45% e l’87%. Il vento cambierà direzione nel corso della giornata, passando da est a ovest con una velocità compresa tra 1 e 8 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Firenze si prospetta caratterizzato da condizioni meteorologiche gradevoli e stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. È il momento ideale per pianificare attività all’aperto e godersi il bel tempo primaverile. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.