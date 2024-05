Meteo L’Aquila, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024

Il meteo per Venerdì mostra un inizio di giornata con cielo poco nuvoloso e temperatura di 7.9°C alle 00:00, con un’umidità del 89%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 16.9°C alle 09:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C. Nel tardo pomeriggio e sera le temperature caleranno ma il cielo resterà sereno, con una minima di 7.7°C prevista per le 23:00. Il vento sarà generalmente debole, con una velocità media tra 1 e 12 km/h proveniente principalmente da direzioni comprese tra est e nord-est.

Sabato, 11 Maggio 2024

Per Sabato, il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 7°C alle prime ore del mattino, aumentando fino a raggiungere i 19°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e in serata, le temperature diminuiranno gradualmente fino a scendere a 8.1°C verso le 23:00. Il vento sarà leggero, con una velocità media tra 1 e 10 km/h proveniente prevalentemente da est e nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 90% nelle prime ore del mattino, diminuendo fino al 48% nel primo pomeriggio.

Domenica, 12 Maggio 2024

La giornata di Domenica si aprirà con cielo sereno e temperature intorno ai 7.7°C alle prime ore del mattino. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, il cielo resterà sereno con un graduale aumento delle temperature fino a 19.8°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo diventerà poco nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C. Il vento sarà leggero, con una velocità media tra 1 e 10 km/h proveniente principalmente da direzioni est e nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 90% nelle prime ore del mattino, diminuendo fino al 50% nel primo pomeriggio.