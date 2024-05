Meteo Milano, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Meteo Milano prossimi giorni 10 Maggio, 11 Maggio, 12 Maggio: sereno con nubi sparse e pioggia debole.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano indicano una predominanza di condizioni serene, con la presenza di nubi sparse e piogge deboli in alcuni momenti. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì, 10 Maggio 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 12-13°C nelle prime ore del mattino. Verso le 4:00 del mattino è prevista la comparsa di piogge deboli, con un aumento della velocità del vento da nord. Durante la mattinata il cielo si schiarirà, con temperature in rapido aumento fino a superare i 20°C nelle prime ore del pomeriggio. Nel pomeriggio e verso sera il cielo sarà sereno, con venti leggeri orientati verso est e poi verso nord-est.

Le temperature massime toccheranno i 22-23°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50-60%. I venti avranno velocità compresa tra 1 e 7 km/h.

Sabato, 11 Maggio 2024

Anche sabato si prospetta una giornata prevalentemente serena, con poche nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori intorno ai 13-14°C nelle prime ore del mattino per poi salire fino a 22-23°C nelle ore centrali del pomeriggio. Il vento sarà leggero, con direzione prevalente da est-sud-est e velocità comprese tra 2 e 8 km/h.

L’umidità si manterrà intorno al 50-80% nel corso della giornata, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Domenica, 12 Maggio 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da una maggiore presenza di nubi sparse, con possibilità di precipitazioni deboli a partire dal mattino. Le temperature si manterranno sui valori tipici di maggio, con massime intorno ai 24°C nelle ore centrali del pomeriggio. Il vento sarà leggero, con direzione variabile tra nord-est e sud-ovest, e velocità comprese tra 1 e 5 km/h.

L’umidità sarà leggermente più elevata rispetto ai giorni precedenti, con valori intorno al 60-90% nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle eventuali precipitazioni e considerare abbigliamento adeguato per le variazioni climatiche.

Queste previsioni meteo offrono una panoramica dettagliata delle condizioni atmosferiche previste nei prossimi giorni a Milano, consentendo a residenti e visitatori di pianificare le proprie attività in base alle condizioni climatiche previste.