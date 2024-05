Meteo Modena, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Previsioni Meteo per Modena

Il meteo per i prossimi giorni a Modena prevede condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con temperature in aumento e venti leggeri. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì, 10 Maggio 2024

La giornata di Venerdì a Modena sarà caratterizzata da cieli inizialmente sereni al mattino, con un lieve aumento della nuvolosità verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo si coprirà parzialmente, mentre verso sera si avranno nubi sparse. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi intorno ai 23 gradi. I venti soffieranno deboli da direzione Est-Nordest, con un’umidità media del 40%.

Sabato, 11 Maggio 2024

Per Sabato a Modena è previsto un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature in ulteriore lieve aumento rispetto al giorno precedente. I valori massimi si attesteranno attorno ai 24 gradi, mentre i venti saranno deboli e provenienti da direzione Est. L’umidità si manterrà intorno al 45%, garantendo condizioni atmosferiche piacevoli.

Domenica, 12 Maggio 2024

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni, con un lieve aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi, con venti leggeri provenienti da direzione Est-Sudest. L’umidità si manterrà intorno al 40%, garantendo un clima piacevole e ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Queste previsioni meteo per Modena indicano una tendenza al bel tempo e al caldo per i prossimi giorni, offrendo l’opportunità di godere di condizioni climatiche favorevoli per svolgere attività all’aria aperta.