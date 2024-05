Meteo Napoli, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024

Il tempo a Napoli venerdì sarà caratterizzato da una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in aumento durante la mattinata. Dalle prime ore del mattino fino alle prime ore del pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature comprese tra i 10.9°C e i 25°C. Nel primo pomeriggio è prevista la comparsa di piogge deboli, con una diminuzione delle temperature. Il vento soffierà da nord-est con una velocità compresa tra i 4 e i 10 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 45% e il 100%.

Sabato, 11 Maggio 2024

Sabato il tempo sarà stabile, con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori compresi tra gli 11°C e i 24.7°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 42% e il 95%. In generale, sabato si preannuncia una giornata piacevole e primaverile, ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Domenica, 12 Maggio 2024

Domenica sarà caratterizzata da un inizio di giornata soleggiato, con temperature in lieve aumento fino a metà mattinata. Dal mattino al primo pomeriggio sono previste piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 23°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità compresa tra i 6 e i 10 km/h. L’umidità sarà moderata, con valori che oscilleranno tra il 55% e il 98%. Nel tardo pomeriggio il cielo si libererà dalle nuvole, garantendo una serata piacevole.