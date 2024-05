Meteo Perugia, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024

Il tempo a Perugia inizierà la giornata con un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 11-13°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con un lieve aumento delle temperature, che arriveranno a toccare i 18-19°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 19-20°C. Verso sera, il cielo si coprirà leggermente diventando poco nuvoloso, con una diminuzione delle temperature fino a raggiungere i 12-13°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 10-15 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-75%.

Sabato, 11 Maggio 2024

Anche sabato il meteo a Perugia sarà prevalentemente caratterizzato da cielo sereno. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 8-10°C, per poi salire gradualmente durante la mattinata fino a toccare i 18-19°C. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si attesteranno sui 20-21°C. Al calare della sera, il cielo rimarrà sereno con temperature intorno ai 14-15°C. Il vento soffierà sempre da nord-est con una velocità di 7-12 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 70-80%.

Domenica, 12 Maggio 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo sereno per la maggior parte del tempo. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 7-9°C, mentre durante la mattinata saliranno fino a toccare i 19-20°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature massime di 21-22°C. Verso sera, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature intorno ai 13-14°C. Il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità tra 1 e 10 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40-60%.

In conclusione, possiamo affermare che il fine settimana a Perugia si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Sia le temperature che le condizioni meteorologiche si manterranno stabili per tutto il periodo considerato. È sempre consigliabile consultare fonti aggiornate per eventuali variazioni delle previsioni meteo.