Meteo Reggio Emilia, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024

Il tempo a Reggio Emilia per Venerdì sarà generalmente sereno con temperature inizialmente attorno ai 11 gradi Celsius e umidità alta, intorno al 95%. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 23 gradi Celsius intorno alle 14:00, mentre l’umidità diminuirà. Nel tardo pomeriggio e la sera il cielo si coprirà con nubi sparse e la temperatura scenderà a 16 gradi Celsius. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità media di 5-7 km/h.

Sabato, 11 Maggio 2024

La giornata di Sabato sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in crescita, partendo da 11 gradi Celsius alle prime ore del mattino e raggiungendo i 24 gradi Celsius intorno alle ore 14:00. L’umidità si manterrà intorno al 70% durante la giornata. Il vento sarà leggero, con una velocità media compresa tra 1 e 7 km/h, prevalentemente proveniente da est-sudest. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature.

Domenica, 12 Maggio 2024

La giornata di Domenica sarà inizialmente caratterizzata da cieli sereni e temperature intorno ai 12 gradi Celsius. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, le temperature aumenteranno gradualmente fino a toccare i 25 gradi Celsius intorno alle 14:00. L’umidità diminuirà costantemente durante la giornata. Nel tardo pomeriggio e la sera, il cielo si coprirà con nubi sparse e la temperatura scenderà a 15 gradi Celsius. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità media di 3-7 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Reggio Emilia si prospetta all’insegna della stabilità atmosferica, con temperature in graduale aumento fino a Domenica, quando è prevista un’aumento delle nubi nel tardo pomeriggio. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteorologiche.