Meteo Torino, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024:

Il meteo di venerdì a Torino sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno, con alcune nuvole sparse durante la notte. Le temperature oscilleranno tra i 12.4°C e i 22.8°C. L’umidità sarà inizialmente alta, ma diminuirà gradualmente nel corso della giornata. I venti soffieranno con una media di 3-6 km/h, provenienti principalmente da direzione N-NE e poi virando verso E-SE nel pomeriggio.

Sabato, 11 Maggio 2024:

Sabato il cielo si presenterà con nubi sparse, in particolare durante le prime ore del mattino, per poi schiarirsi e regalare una giornata prevalentemente serena. Le temperature si manterranno stabili tra i 14°C e i 23.5°C. L’umidità sarà moderata, con leggera diminuzione nel corso della giornata. I venti soffieranno con una media di 2-5 km/h, provenienti principalmente da direzione N-NW, virando verso SE nel pomeriggio e NW verso sera.

Domenica, 12 Maggio 2024:

La giornata di domenica sarà caratterizzata da una fase iniziale con cielo poco nuvoloso, seguita da un aumento delle nubi e la comparsa di piogge deboli nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 12.3°C e i 23.5°C. L’umidità sarà inizialmente moderata, ma aumenterà con l’arrivo delle precipitazioni. I venti soffieranno con una media di 1-5 km/h, provenienti principalmente da direzione N-NE e poi virando verso SE nel pomeriggio.

In conclusione, il weekend a Torino si preannuncia piacevole, con temperature gradevoli e un mix di cielo sereno e nubi sparse. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste per la giornata di domenica. Consultare sempre aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni.