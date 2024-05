Meteo: tornano sole e caldo nel fine settimana, ma ancora qualche isolato temporale

Dopo giorni di instabilità, il clima in Italia è destinato a un cambiamento orientato a un tempo decisamente più stabile e caldo. L’artefice di questo mutamento sarà naturalmente l’alta pressione, che riuscirà a riconquistare il Mediterraneo centrale e la nostra penisola nel corso del fine settimana. Tuttavia non mancheranno dei temporali localizzati, soprattutto nelle aree montuose. Vediamo allora nel dettaglio cosa ci attende.

Venerdì 10 Maggio

L’alta pressione tornerà a imporsi sull’Italia regalando una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Si prevedono temporali pomeridiani su Calabria, Pollino e occasionalmente nel frusinate, così come sulla Sicilia sud-orientale. Una certa nuvolosità si attende anche sulle Alpi di nord-est, dove non sono da escludere brevi rovesci nelle ore pomeridiane. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime che oscilleranno tra i 22 e i 25 gradi. Il vento soffierà debole, con rinforzo moderato di maestrale su Puglia e Calabria ionica.

Sabato 11 Maggio

Alta pressione in consolidamento, porterà condizioni stabili e cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio nazionale. Al Nord potrebbe presentarsi un po’ più di nuvolosità frastagliata, specie sui rilievi, ma con scarse precipitazioni, mentre in Calabria e nel sud-est della Sicilia potrebbero verificarsi ancora locali temporali pomeridiani. Le temperature continueranno a mostrare un lieve aumento, confermando una giornata mite per tutte le regioni.

Domenica 22 Maggio

La domenica trascorrerà con cieli prevalentemente soleggiati e temperature molto miti. Durante il pomeriggio-sera si potrebbero verificare isolati rovesci sulle zone alpine, per il resto avremo tempo stabile. Le temperature saranno nell’ordine dei 22-25 gradi, ma alcune aree come l’Emilia Romagna e le zone interne tirreniche centrali potrebbero toccare picchi di 27-28 gradi.

In conclusione, il prossimo fine settimana offrirà finalmente un tempo stabile e mite su quasi tutta la penisola. Il clima sarà ideale per attività all’aperto e gite fuori porta. Sarà però importante tenere d’occhio il cielo su alcune aree, soprattutto nelle zone montuose, dove potranno scoppiare improvvisi acquazzoni e temporali. Buon weekend e occhio agli eventuali aggiornamenti meteo!