Meteo Verona, previsioni da Venerdì 10 a Domenica 12 Maggio

Venerdì, 10 Maggio 2024:

Il tempo a Verona per Venerdì sarà prevalentemente soleggiato, con un cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra 13.3°C e 23.5°C, con un calo previsto durante le prime ore del mattino e un graduale aumento nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, variando dal 44% al 95%. I venti soffieranno principalmente da est-sudest con una velocità compresa tra 2 e 11 km/h. Non sono previste precipitazioni e la giornata si prospetta piacevole e asciutta.

Sabato, 11 Maggio 2024:

Anche per Sabato, Verona godrà di un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno stabili, con minime attese intorno ai 12.1°C e massime intorno ai 23.7°C. L’umidità sarà leggermente inferiore rispetto al giorno precedente, variando tra il 44% e l’85%. I venti soffieranno da est-sudest con una velocità compresa tra 4 e 8 km/h. Non ci saranno precipitazioni e la giornata si preannuncia perfetta per godersi il tempo all’aperto.

Domenica, 12 Maggio 2024:

La giornata di Domenica inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 13.1°C. Durante la giornata, il cielo si coprirà gradualmente e si prevedono alcune nubi sparse e copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra 12°C e 24.8°C, con un’umidità che varierà dal 44% al 75%. I venti soffieranno principalmente da est-sudest con una velocità compresa tra 3 e 8 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo potrebbe risultare più variabile rispetto ai giorni precedenti.

In conclusione, il fine settimana a Verona si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche generalmente stabili e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare delle condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aria aperta e godere appieno di queste giornate primaverili.