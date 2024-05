Intensa tempesta geomagnetica in atto: prime spettacolari aurore osservate in Europa

Arrivano conferme su una intensa tempesta solare in atto sulla Terra in queste ore. Come preannunciato, il vento solare emesso dalla nostra stella sta viaggiando a velocità superiori a 700 km/s e ha raggiunto la Terra interagendo col campo magnetico del nostro pianeta.

Secondo le ultime rilevazioni, si sta verificando una tempesta solare di classe G4 (su una scala di intensità che va da G1 a G5), con un aumento vertiginoso del Kp index, oscillante tra 8 e 9, sintomo di una fortissima attività geomagnetica. Le conseguenze di questa intensa attività solare potrebbero essere notate nelle prossime ore, con la possibilità di aurore boreali (e archi rossi aurorali stabili, detti Sar) visibili fino a basse latitudini, inclusa l’Europa centrale e perfino parte della nostra penisola, in particolare le aree più settentrionali.

In questi minuti arrivano già le prime segnalazioni da diverse aree del nostro continente, come Russia, Ucraina e altri paesi dell’Europa centro-orientale, dove si stanno osservando spettacolari aurore boreali.

La tempesta solare potrebbe anche comportare problemi tecnologici, come interferenze ai satelliti in orbita intorno alla Terra e interruzioni delle trasmissioni radio. Questi effetti collaterali sono una testimonianza della potenza e dell’entità di tali eventi cosmici, che possono avere un impatto significativo sul nostro modo di vivere e sulla tecnologia su cui ci affidiamo quotidianamente.

Il fenomeno potrebbe persistere almeno fino alla giornata di domani, Sabato 11 Maggio, quando non si esclude un’ulteriore intensificazione dell’attività geomagnetica. Seguite gli aggiornamenti!