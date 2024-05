Meteo Ancona, previsioni da Sabato 11 a Lunedì 13 Maggio

Sabato, 11 Maggio 2024

Il sabato ad Ancona sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili. Durante le prime ore del mattino e fino al pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in aumento. Nel dettaglio, all’alba avremo una temperatura di 13.8°C con un’umidità del 74%, mentre verso mezzogiorno il termometro segnerà 23°C con un’umidità del 44%. Nel primo pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con condizioni di sereno e temperature intorno ai 23°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature in calo fino a 12.6°C e un’umidità del 84%. Il vento soffierà con intensità variabile da nord a ovest-nord-ovest con velocità comprese tra i 5 e i 13 km/h.

Domenica, 12 Maggio 2024

Domenica, ad Ancona, avremo un inizio di giornata all’insegna del sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 23.5°C intorno alle 11:00, accompagnate da un’umidità del 40%. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà dapprima poco nuvoloso e successivamente coperto da nubi sparse, con la comparsa di venti provenienti da direzioni variabili, ma in prevalenza orientati a nord-nordest. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, con un leggero aumento dell’umidità. In serata, il cielo si presenterà nuvoloso e coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15-16°C e un’umidità che raggiungerà il 74%. Il vento soffierà prevalentemente da sud con intensità variabile tra i 5 e i 7 km/h.

Lunedì, 13 Maggio 2024

Lunedì, il tempo ad Ancona subirà un cambiamento significativo. Al mattino avremo un cielo poco nuvoloso con temperatura di 14.9°C e un’umidità del 76%. Verso mezzogiorno, la presenza di nubi sparse e un aumento dell’umidità preluderanno a un peggioramento delle condizioni atmosferiche. Nel primo pomeriggio, è prevista la comparsa di piogge deboli, con temperature che si manterranno intorno ai 24°C e un’umidità del 45%. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C e un’umidità del 71%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-est con intensità variabile tra i 2 e i 17 km/h.